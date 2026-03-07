sabato, 7 Marzo , 26

Coppa del mondo sci, Laura Pirovano vince anche la seconda discesa
Coppa del mondo sci, Laura Pirovano vince anche la seconda discesa

Roma, 7 mar. (askanews) – Bis di Laura Pirovano che dopo il successo di venerdì, il primo in carriera, ha vinto anche la seconda discesa di coppa del mondo in Val di Fassa a passo San Pellegrino. E anche oggi – imponendosi in 1’20″91 con un finale folgorante – la trentina ha vinto per un solo centesimo di vantaggio – 28 cm – sulla austriaca Cornelia Huetter. Terza a soli cinque centesimi la svizzera Corinne Suter. Con questa eccezionale doppietta l’atleta trentina é ora al comando della classifica di disciplina con 426 punti, quando manca una gara alla fine della stagione. Dietro di lei la tedesca Emma Aicher con 408. In classifica per l’Italia in questa seconda discesa di passo San Pellegrino ci sono poi più indietro Nicol Delago (nona) e Sofia Goggia (undicesima). La bergamasca sembra ancora non riuscire a ritrovare la strada della vittoria in discesa, mentre vola in SuperG. E domenica – con Goggia che guida la classiìfica di disciplina – in Val di Fassa ci sarà il penultimo della stagione con relativa coppa a portata di sci.

