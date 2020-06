Coppa Italia 2020, semifinali e finale in tv: le date e gli orari su Rai1

La Coppa Italia 2020 torna in campo con le semifinali e la finale trasmesse in diretta su Raiuno. Quattro le squadre rimaste in gara pronte a sfidarsi prima nelle semifinali di ritorno e poi nell’ultimo match. Ecco le date e le squadre rimaste in gara.

Coppa Italia: tutte le partite e gli orari su Rai 1

Juventus, Milan, Napoli e Inter sono le quattro squadre che si contenderanno la Coppa Italia 2020. Dopo tre lunghi mesi di stop forzato per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il calcio torna in campo con il primo trofeo da portare a casa. Si tratta della Coppa Italia su cui si accenderanno i riflettori con tre imperdibili appuntamenti.

Il primo è fissato per venerdì 12 giugno 2020 alle ore 20.45 su Rai1 : in diretta dallo Stadio Allianz Stadium di Torino si scontreranno Juventus e Milan. Le due squadre si sfideranno nella prima semifinale di ritorno per conquistare uno dei posti disponibili per accedere alla finale. Nella partita di andata il Milan era vicinissimo alla vittoria grazie al go di Rebic, ma il rigore di Cristiano Ronaldo durante i minuti di recupero ha permesso ai bianconeri di pareggiare.

Dopo Juventus – Milan, le semifinali di Coppia Italia proseguono anche sabato 13 giugno 2020 sempre in prima serata su Rai1 con la sfida tra Napoli e Inter. Le due squadre si giocheranno l’accesso alla finale nello Stadio San Paolo di Napoli con la squadra di Gaetano Gattuso in vantaggio per via del risultato dell’andata di 1-0.

Coppa Italia, la finale in tv: ecco quando

Dopo le due semifinali di Coppa Italia, l’appuntamento per la finale della principale coppa calcistica italiana è fissata per mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 20.45 su Rai1. In diretta dallo Stadio Olimpico di Roma assisteremo alla finalissima di Coppia Italia con le due squadre che avranno avuto la meglio durante le semifinali.

Quali saranno le due squadre tra Juventus, Milan, Napoli e Inter pronte a giocarsi il titolo? Non resta che scoprirlo seguendo la finalissima in onda su Rai1. Intanto ricordiamo che lo scorso anno ad alzare la Coppa è stata la Lazio che in finale ha sconfitto l’Atalanta.

