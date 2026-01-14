mercoledì, 14 Gennaio , 26

Coppa Italia 2026, il calendario dei quarti di finale

Coppa Italia 2026, il calendario dei quarti di finale

Redazione-web
Di Redazione-web

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari dei quarti di finale di Coppa Italia. In attesa dell’ultimo match degli ottavi di finale, quello tra Fiorentina e Como, in programma martedì 27 gennaio, sono stati ufficializzati i prossimi appuntamenti.  

Si apre con Inter-Torino, il 4 febbraio, che si giocherà all’U-Power Stadium di Monza a causa dell’indisponibilità di San Siro per via dei preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che partiranno venerdì 6 febbraio. Poi giovedì 5, invece, la sfida tra Atalanta e Juventus; si prosegue il 10 febbraio con il Napoli che sfiderà la vincitrice degli ottavi di finale tra Fiorentina e Como; e infine Bologna-Lazio mercoledì 11 febbraio. 

*Mercoledì 4 febbraio, ore 21 Inter-Torino (a Monza)* Giovedì 5 febbraio, ore 21 Atalanta-Juventus* Martedì 10 febbraio, ore 21 Napoli-Fiorentina/Como* Mercoledì 11 febbraio, ore 21 Bologna-Lazio.  

