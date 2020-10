Coppa Italia, Callejon sugli scudi: prima gol in maglia viola

Ci ha messo poco Josè Maria Callejon per trovare la sua prima rete con la maglia della Fiorentina. L’ex esterno offensivo del Napoli, ha firmato con i toscani nell’ultima giornata di calciomercato. Il primo gol con la nuova casacca arriva in Coppa Italia. In Fiorentina Padova, quando l’orologio segna il minuto 31′, Callejon piega i guantoni a Vannucchi e porta in vantaggio i suoi dopo il gol iniziale di Venuti.

