Coppa Italia, da domani la vendita per Napoli Inter. I dettagli

Il Napoli fa sapere con un tweet che da domani partirà la vendita dei biglietti per Napoli-Inter, mentre da giovedì si penserà a Napoli-Torino. Di seguito il tweet della società e il comunicato ufficiale.

Napoli-Inter, domani la vendita dei biglietti

I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter che si disputerà il 5 Marzo 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Lunedì 17 Febbraio 2020 ore 12.00. In una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Lunedì 17 Febbraio 2020 alle ore 23.59 di Mercoledì 19 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019.20, i quali avranno il privilegio di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza e di usufruire di una tariffa agevolata “promo abbonato”. A partire dalle ore 15.00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 la vendita sarà libera

Napoli Torino

Dalle ore 15.00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 inizierà anche la vendita dei biglietti per la gara di Campionato Napoli – Torino che si disputerà il 29 Febbraio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli. La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter ad una tariffa speciale. ( clicca qui per sapere tutto)

