coppa-italia-di-polo-a-punta-ala,-charity-dinner-per-operation-smile

Serata solidale nell’ambito dell’importante evento sportivo

Roma, 29 ago. (askanews) – In occasione della premiazione della Coppa Italia di Polo 2024, si è tenuto il “Charity Dinner on the beach”, l’evento solidale in favore della Fondazione Operation Smile Italia ETS, da oltre 40 anni impegnata a garantire l’accesso alle cure chirurgiche e all’assistenza medica a bambini e adulti nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi nei Paesi a basso e medio reddito.

Una serata all’insegna dello sport e della solidarietà, organizzata da FISE – Federazione Italiana Sport Equestri e Punta Ala Polo Club nella splendida cornice della spiaggia del Gallia Palace Hotel di Punta Ala, per sostenere i programmi medici che Operation Smile porta avanti nel mondo, affinché sempre più bambini nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali possano accedere in modo tempestivo alle cure di cui hanno bisogno.

L’evento si è svolto il 24 agosto a conclusione di un importante evento sportivo nel panorama italiano: l’edizione 2024 della Coppa Italia FISE-U.S. Polo Assn. Trophy, organizzata dal Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri.