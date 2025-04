coppa-italia,-empoli-bologna-tra-le-semifinali-meno-viste-del-torneo:-quanto-valgono-i-diritti-tv

(Adnkronos) – La Coppa Italia è alle battute conclusive. Dopo le semifinali di andata tra Empoli e Bologna e Milan e Inter, mancano tre partite all’assegnazione del trofeo. Se il derby resta apertissimo in virtù dell’1-1 del primo round, il Bologna ha messo invece una bella ipoteca sul passaggio in finale grazie al 3-0 del Castellani. Campo a parte, la sfida tra i rossoblù e i toscani (trasmessa da Mediaset, che ha i diritti del torneo) regala un dato interessante in termini televisivi, visto che è stata seguita da 2.178.000 spettatori, con uno share del 10,8%. Si tratta di una delle semifinali meno seguite degli ultimi 15 anni.

Solo Roma-Udinese, nella stagione 2009-10, aveva fatto peggio con 1.984.000 spettatori. A livello di share, i numeri peggiori sono quelli di Udinese-Fiorentina del 2013-14 (10,61%), seguiti proprio da quelli di Roma-Udinese del 2009-10.

Ma quanto vale la Coppa Italia in termini di diritti tv? Prima precisazione: la stagione in corso è la prima del nuovo ciclo di diritti tv. Mediaset ha acquistato il torneo in esclusiva, insieme alla Supercoppa italiana, versando 56 milioni di euro (tra parte fissa e variabile) più 2 milioni di euro di costi fissi. In totale, si tratta dunque di un’iniezione di 58 milioni nelle casse della Serie A.

E per le squadre? Nella stagione 2023-24, sollevare la Coppa Italia ha portato circa 7,6 milioni nelle casse del club campione (circa 5 milioni per la squadra finalista), senza considerare gli incassi del botteghino per tutte le partite giocate in casa.

Per ogni fase del torneo, le cifre sono stabilite in percentuale sul montepremi complessivo. E questo dipende dai contratti per i diritti tv finalizzati all’estero, visto che alcuni Paesi possono decidere di acquistare solo alcuni match (per esempio, la finale). Per conoscere la cifra definitiva bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Ma, in linea di massima, è plausibile che per la squadra vincitrice il montepremi possa avvicinarsi agli oltre 7 milioni portati a casa dalla Juve nella passata stagione.