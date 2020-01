COPPA ITALIA – I convocati di Gattuso: c’è Demme, ancora out Koulibaly

Il Napoli, domani alle ore 15.00, affronterà il Perugia di Serse Cosmi. La partita, valida per gli ottavi di Coppa Italia, sarà disputata al San Paolo di Fuorigrotta. La squadra di Gattuso arriva al match con alle spalle una sconfitta. Nell’ultima giornata di campionato, infatti, i partenopei hanno perso per 1 a 0 contro la Lazio. Nei minuti finali, all’Olimpico di Roma, un errore in disimpegno da parte di Ospina ha portato alla rete di Immobile. L’estremo difensore azzurro, provando a giocare con il pallone con i piedi, si è complicato la vita. Il centravanti biancoceleste, in stato di grazia in questa stagione, non poteva che approfittare calciando e centrando la porta. In compenso, però, si è vista una buona prestazione di squadra ed un netto miglioramento nel rendimento dei singoli. In ripresa, infatti, sono apparsi tutti i centrocampisti, compreso Fabiàn Ruiz.

Di seguito i convocati di Gennaro Gattuso tra i quali figura anche Diego Demme. Il nuovo arrivato, proprio nel match di Coppa Italia, potrebbe anche debuttare scendendo in campo da titolare.

I CONVOCATI DI GATTUSO: C’È DEMME NEL NAPOLI

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match di Coppa Italia contro il Perugia.

PORTIERI: Meret, Ospina, Karnezis

DIFENSORI: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli

CENTROCAMPISTI: Demme, Allan, Fabiàn, Elmas, Gaetano, Zielinski

ATTACCANTI: Callejon, Llorente, Insigne, Milik, Younes

