Coppa Italia, Juve-Milan e Napoli-Inter: deciso l’orario, novità supplementari

Finalmente ci siamo. Tra soli due giorni l’Italia del calcio è pronta a riaccendere i motori (ingolfati dal lungo stop causa coronavirus) con le semifinali di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan (andata 1-1), in programma all’Allianz Stadium venerdì 12 giugno, e Napoli-Inter (1-0), al San Paolo sabato 13. Si riparte perciò con la Coppa Italia in chiaro e in diretta sulla Rai, dopo le pressioni del ministro dello Sport Spadafora. C’era ancora incertezza sull’orario in cui si sarebbero… continua a leggere sul sito di riferimento