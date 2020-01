Coppa Italia, Juventus Roma: infortunio muscolare per Danilo. Salta il Napoli

La Juventus sta conducendo 3-1 sulla Roma nel quarto di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium. Da segnalare l’infortunio muscolare occorso al terzino della formazione bianconera Danilo al minuto numero 40 della prima frazione di gioco.

Danilo salta il Napoli

L’esterno basso brasiliano sarà, dunque, costretto a saltare la trasferta di Napoli in campionato, in programma domenica sera alle 20.45. Scelte, quindi, obbligate per Sarri sulle fasce contro il Napoli: Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra.

