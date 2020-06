Coppa Italia, Koulibaly: “Andiamo in finale, qualificazione meritata” | FOTO

Napoli | Kalidou Koulibaly ha commentato su Instagram la qualificazione degli azzurri di Gennaro Gattuso in finale di Coppa Italia. È bastato un pareggio contro l’Inter allo stadio San Paolo per aggiudicarsi il passaggio del turno: la prossima sarà a Roma contro la Juventus, in palio ci sarà il trofeo. Il futuro del difensore potrebbe essere lontano dal Vesuvio, ma ciò che è certo è che Kalidou farà di tutto per concludere la stagione nel migliore dei modi. A prescindere da un eventuale addio alla maglia azzurra. Koulibaly, infatti, ha scritto sui social:

“Grande partita, qualificazione meritata: andiamo in finale”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBZC0gWiO-F/”]

Koulibaly vince il duello con Lukaku

