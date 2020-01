Coppa Italia – Lazio Cremonese 4-0, biancocelesti ai quarti per la sfida al Napoli

Corsi e ricorsi storici. Il Napoli, dopo l’ultima sconfitta rimediata in campionato, ritrova sulla propria strada la Lazio. Questa volta, la strada è quella da percorrere per il miglior piazzamento possibile in Coppa Italia. Dopo il successo, in occasione degli ottavi, contro il Perugia per 2-0 al San Paolo, gli uomini di Gattuso hanno dovuto attendere il risultato del match dei biancocelesti contro la Cremonese per conoscere il proprio destino.

La partita

Lazio Cremonese comincia alle 18 di oggi e si mette subito in discesa per gli uomini di Inzaghi. La Lazio, infatti, apre le marcature al 10′ del primo tempo con una rete di Patricio Gabarron. La partita prosegue e al 26′ arriva il raddoppio della compagine laziale con la rete di Marco Parolo. La musica non cambia nemmeno nella seconda frazione di gioco quando i biancocelesti prima calano il tris, con un rigore di Ciro Immobile al 58′, e poi chiudono il match con la rete di Quissanga all’89’. Ora l’appuntamento è al San Paolo, fissato per il 29 di Gennaio, per i quarti di Coppa Italia.

