Coppa Italia, Lazio – Cremonese ore 18.00: le formazioni ufficiali

​ #LazioCremonese 📝 La formazione scelta da mister #Inzaghi per il debutto in #CoppaItalia! pic.twitter.com/sc0BkesyFK — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 14 gennaio 2020 ​​ Ecco i nostri XI per la gara contro la @OfficialSSLazio #cremo #cremonese #usc #lazcre #coppaitalia #lazio #laziocremonese pic.twitter.com/qK8PhWU5Ko — U.S. Cremonese (@USCremonese) 14 gennaio 2020 ​​ #LazioCremonese 📝 La formazione scelta da mister #Inzaghi per il debutto in #CoppaItalia! pic.twitter.com/sc0BkesyFK — S.S.Lazio… continua a leggere sul sito di riferimento