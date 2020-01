Coppa Italia, Milan-SPAL ore 18.00: le formazioni ufficiali

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! 🔴⚫ #CoppaItalia: #MilanSPAL 🔴⚫ Here’s our starting line-up: @simonkjaer1989 makes his debut 👏🏻 Ecco i nostri XI: esordio per Simon Kjær 👏🏻#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/bfHwhdcagU — AC Milan (@acmilan) 15 gennaio 2020 SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Tunjov, Dabo, Jankovic; Paloschi, Floccari. ​​ continua a leggere sul sito di riferimento