Coppa Italia, Milan-Torino: orario, dove vederla in TV, streaming LIVE e probabili formazioni

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Terminato il weekend di Serie A, in settimana tornano le sfide della Coppa Italia. Il primo match mette di fronte ​Milan e ​Torino. Le due squadre si affronteranno a San Siro. I rossoneri hanno battuto la SPAL turno precedente. I granata hanno invece superato il Genoa. La vincente sfiderà la Juventus in semifinale. Dove e quando si gioca La partita si disputerà, come… continua a leggere sul sito di riferimento