Coppa Italia, Milik scalpita: “Siamo in finale, ci vediamo a Roma” | FOTO

Napoli-Inter, è il minuto 74 quando l’eroe della serata Dries Mertens lascia spazio in campo ad Arek Milik. Terzo cambio per Gennaro Gattuso, che sceglie il polacco per mantenere alta la squadra e temporeggiare quando necessario. Il numero 99 del Napoli scalpita per la finale di Coppa Italia e scrive su Instagram:

“Siamo in finale! Ci vediamo a Roma”. [embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBZFYRqCqqH/”]

Napoli in finale di Coppa Italia: dalla gioia di Milik al commento del club

NAPOLI – Andiamo in finale! Il Napoli pareggia con l’Inter e capitalizza il successo a San Siro per conquistare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Segna Dries Mertens che in un colpo solo festeggia due volte: prima per il gol che apre le porte alla qualificazione e poi per la griffe d’autore numero 122 che lo incorona leader dei bomber della storia azzurra. Segna prima l’Inter a freddo con Eriksen direttamente su punizione, poi il Napoli reagisce con una prodezza a tre firme: lancio di Ospina di 60 metri che pesca Insigne, la progressione di Lorenzo è da campione vero e l’assist è prezioso come il delizioso destro piazzato di Dries che inchioda pareggio e qualificazione. Il Napoli torna in finale di Coppa Italia dopo 6 anni. Appuntamento mercoledì sera all’Olimpico di Roma. Napoli-Juventus, una sfida dal fascino eterno…

