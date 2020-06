Il calcio italiano riparte, è ufficiale. Juventus e Milan hanno aperto le danze con la Coppa Italia: dopo quasi 3 mesi di stop, c’è il fischio d’inizio.

Coppa Italia, minuto di silenzio per le vittime di Coronavirus

Una ripartenza per nulla banale. Infatti prima dell’inizio del match c’è stato un lungo minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19. Allianz Stadium ha rispettato il silenzio: molti brividi, tanti ricordi e vittime nel cuore. Nessuno può dimenticare quanto è accaduto in questi mesi e quanto ancora sta succedendo: il calcio riparte, ma con la memoria delle persone che sono cadute. E con un grazie speciale ai medici e a tutti operatori sanitari.

Coppa Italia, Juventus-Milan

Le due squadre si sfidano a Torino dopo tanti mesi di stop. Di seguito le formazioni ufficiali.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria, Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

