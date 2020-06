Coppa Italia, minuto di silenzio prima di Napoli-Inter: Gattuso si commuove | VIDEO

Il Napoli riparte dalla Coppa Italia. Dopo Juventus-Milan tocca a Napoli-Inter: partenza dal San Paolo alle ore 21. Ma prima un momento più importante: il minuto di silenzio.

Coppa Italia, minuto di silenzio per le vittime di Coronavirus

Come ieri in Juventus-Milan, le squadre questa sera si sono unite per il ricordo delle vittime di Coronavirus. Un minuto di silenzio, ricco di emozioni e tristezza: Napoli ha ricordato così le tante persone che non ce l’hanno fatta in questo periodo molto complicato. Commosso anche Gattuso.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/TheFolloWerTv/status/1271881192648904705″]

