Coppa Italia, Napoli-Inter: Gattuso studia la formazione. Possibile turnover in mediana

In attesa di conoscere la programmazione delle prossime gare di campionato, tra slittamenti e rinvii, il Napoli prepara la sfida contro l’Inter.

Da programma, giovedì sera al San Paolo gli azzurri sfideranno l’Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In campionato, seguirà l’impegno contro il Verona in trasferta, ma la gara potrebbe essere spostata di un fine settimana.

Alcune scelte di Rino Gattuso sembrano scontate per il big match, come riferisce il Corriere dello Sport. Ospina tra i pali, mentre la coppia centrale più efficiente in difesa è Manolas-Maksimovic, quindi quella che sarà schierata. Di Lorenzo sulla fascia e dall’altra parte uno tra Hysaj e Mario Rui. É ancora da stabilire.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Demme tornerà a centrocampo, dopo un turno di riposo. Tuttavia sembra l’unica certezza: Gattuso potrebbe pensare di dare respiro a uno tra Zielinski e Fabian, considerato che quest’ultimo è anche diffidato. In attacco torna Dries Mertens dal 1′ e in attesa di segnare il gol che lo convertirà nel calciatore più prolifico della storia del Napoli. Callejón e Insigne completeranno il trio d’attacco.

