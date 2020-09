Coppa Italia – Napoli Primavera, i convocati in vista dell’Ascoli

Dopo il debutto del Napoli di Gattuso anche la Primavera dei partenopei si prepara per il ritorno in campo. Gli azzurrini, guidati dal tecnico Cascione, saranno impegnati domani in una nuova sfida per la Coppa Italia. La squadra partenopea scenderà in campo tra le mura amiche. Per l’occasione la società di De Laurentiis, tramite il proprio portale online, ha diramato la lista dei convocati.

Napoli Primavera, i convocati per l’Ascoli

“Il Napoli Primavera debutterà domani in Coppa Italia sfidando l’Ascoli nel primo turno eliminatorio. Il match si disputerà allo Stadio “Piccolo” di Cercola alle ore 16.

I convocati di Cascione: Acampa, Altomare, Ambrosino, Baietti, Barba, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, D’Onofrio, Iaccarino, Marrazzo, Pinto, Potenza, Provitolo, Romano, Sami, Sepe, Umile, Vergara, Virgilio”.

