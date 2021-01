Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: in semifinale ora c’è l’Atalanta

Dopo 45′ gli azzurri sono già sul 4-0 con reti di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Nella ripresa in tre minuti Gyasi e Acampora (tiro deviato da Manolas) mettono in ansia la squadra di Gattuso che però chiude senza più patemi

