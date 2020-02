Coppa Italia, Pieri: “Inesistente il rigore di Ronaldo, Rizzoli sicuro”

Tiziano Pieri, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in merito a quanto avvenuto in Milan-Juventus. Di seguito le parole dell’ex arbitro.

Pieri: “Rizzoli fu chiaro, quello non è rigore”

C’era braccio largo di Rebic su Cuadrado, era rigore. Calabria? Riporto le parole del designatore Rizzoli che il 20 novembre. Incontrando capitani e allenatori, commentò l’episodio di Cagliari-Brescia e disse, dopo il rigore assegnato, che quello non doveva essere assegnato

Di dubbia interpretazione dunque il rigore assegnato alla Juventus. Resta ancora un mistero quindi la regola che si utilizza per applicare il regolamento.

Fabian Ruiz accende San Siro

Lo spagnolo era scomparso. Da inizio anno pochi i suoi squilli: molti ricordano bene la perla realizzata a Lecce, poi il nulla assoluto. Sarà un caso? Certamente di cose ne sono avvenute: ammutinamento e multe correlate, di motivi ce ne sono. A Gattuso non importa, ora c’è spazio solo al suo riscatto e alla rinascita di Fabian, Poco importa delle sirene del mercato, ora conta solo il Napoli.

