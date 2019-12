Coppa Italia Primavera, Roma-Napoli 0-1: azzurrini in vantaggio con Cioffi!

CLICCA SU F5 PER GLI AGGIORNAMENTI

12′ – GOOOL DEL NAPOLI! Virgilio crossa in area, Zedadka svetta di testa in favore di Cioffi. L’azzurrino batte in rete! Che errore del portiere Zamarion

ROMA: Zamarion, Ndiaye, Trasciani, Bianda, Semeraro, Riccardi, Chierico, Sdaigui, Providence, Estrella, D’Orazio. All.: De Rossi

NAPOLI: Daniele, Potenza, Zanon, Esposito, Senese, D’Onofrio, Vrikkis, Virgilio, Cioffi, D’Amato, Zedadka. All.: Baronio

In campo dalle 12.00 la Primavera del Napoli sfida in Coppa Italia la Roma. Si tratta degli ottavi di finale alla Tre Fontane, quindi match esterno per i ragazzi di Baronio. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

