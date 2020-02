​La sfida tra Napoli e Inter valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia potrebbe essere rinviata come conseguenza dell’emergenza coronovirus che ha portato allo slittamento di diverse partita dell’ultima giornata di Serie A, inclusa la sfida dei nerazzurri contro la Sampdoria. La notizia è lanciata dall’edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come Napoli-Inter possano ora scendere in campo il 13 maggio e non il 5 marzo, come previsto inizialmente. Quella dell’Inter è…

L’articolo Coppa Italia, slitta Napoli-Inter? Intreccio con il recupero di Inter-Samp: le possibili date proviene da Notiziedi.

