Coppa Italia, sorteggio ottavi e quarti: sarà Napoli-Empoli

Si è tenuto quest’oggi il sorteggio per gli accoppiamenti casa-trasferta di ottavi e quarti di Coppa Italia. Agli ottavi sarà Napoli-Empoli.

Coppa Italia, accoppiamenti ottavi e quarti

Sarà Napoli-Empoli la partita degli ottavi per gli azzurri campioni in carica e anche se era tutto ufficioso, oggi è arrivata l’ufficialità. Per due motivi: il primo è che essendo l’Empoli una squadra di serie B, da regolamento, deve giocare in trasferta contro formazioni di serie superiore. La seconda è che mancava ancora l’ufficialità del 3-0 a tavolino con cui i toscani hanno sconfitto il Brescia nel quarto turno, dopo la rinuncia a prendere parte alla trasferta da parte dei lombardi. L’eventuale accoppiamento dei quarti, invece, vedrà il Napoli contro la vincente di Roma-Spezia. Gli azzurri giocherebbero in casa con i liguri, in trasferta con i giallorossi. Gli accoppiamenti completi:

OTTAVI DI FINALE

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

QUARTI DI FINALE



Atalanta-Lazio

Atalanta-Parma

Lazio-Cagliari

Parma-Cagliari

Roma-Napoli

Napoli-Spezia

Roma-Empoli

Spezia-Empoli

Inter-Milan

Inter-Torino

Fiorentina-Milan

Torino-Fiorentina

Juventus-Sassuolo

Sassuolo-Genoa

Juventus-SPAL

Genoa-SPAL

