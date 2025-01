Coppa Parma e Salame Felino collaborano ancora con Wine and Siena

Collaborazione rinnovata per il quarto anno consecutivo

Roma, 22 gen. (askanews) – I Consorzi di Coppa di Parma e Salame Felino confermano per il quarto anno consecutivo la presenza al Wine and Siena, organizzato da The WineHunter Helmuth Köcher, che vedrà oltre 150 aziende enogastronomiche affiancare alcuni dei principali Consorzi italiani in un appuntamento che l’anno scorso ha sfiorato le 2.500 presenze nell’arco di tre giorni. Una manifestazione importante, prevista da sabato 25 a lunedì 27 gennaio, in cui i Consorzi di Coppa di Parma e Salame Felino organizzeranno degustazioni di prodotto per i visitatori.

Il Wine&Siena sarà solo il primo appuntamento del 2025 per i due Consorzi, che si apprestano a definire i dati produttivi del 2024; un anno in cui il prodotto certificato, nonostante le difficoltà del comparto, è rimasto sostanzialmente invariato, con la Coppa destinata a sfiorare i 2 milioni di chilogrammi, mentre il Salame Felino potrebbe superare i 3,5 milioni, confermando peraltro una ottima tenuta anche sul preaffettato destinato ad avvicinarsi ai 570mila chilogrammi complessivi.

Soddisfatto Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP: “torniamo con piacere a Siena, dove siamo già stati in tre occasioni. Parliamo di un appuntamento molto attesto, essendo tradizionalmente il primo grande evento dell’anno dedicato al vino in Italia, con migliaia di visitatori. Inoltre è in costante crescita: merito dell’organizzazione che abbiamo avuto modo di osservare anche all’ultimo Merano WineFestival, dove sono state registrare 10mila presenze in cinque giorni”.

Per Umberto Boschi, residente del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP, “facendo tappa a Siena ci poniamo un duplice obiettivo: da un lato, fare cultura, raccontando l’unicità dei nostri prodotti, soprattutto alla fascia dei giovani, visto che i numeri certificano un loro interesse sempre maggiore; dall’altro, incontrare operatori del settore e decisori di acquisto. D’altronde l’assaggio in purezza rimane sempre la migliore forma di promozione”.