Coppia morta in tenda, autopsia conferma: uccisi da esalazioni stufetta
Coppia morta in tenda, autopsia conferma: uccisi da esalazioni stufetta

(Adnkronos) – Evandro Maravalli, 29 anni, e Maria Alejandra Nigrotti, 32enne incinta all’ottavo mese, sono stati uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio della stufetta presente nella loro tenda sul greto del fiume Tronto, zona Borgo Solestà. I due sono stati trovati senza vita sabato 21 febbraio da una donna senza fissa dimora. 

Il cane della coppia che ha vegliato i corpi fino all’arrivo dei soccorritori è stato affidato alla Clinica veterinaria Marche Sud di Grottammare. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa del cimitero di Ascoli. 

 

