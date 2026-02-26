giovedì, 26 Febbraio , 26
Coppia trovata morta sul Monte Cornaccia, in Valdidentro
Coppia trovata morta sul Monte Cornaccia, in Valdidentro

(Adnkronos) – I corpi senza vita di un ragazzo e una ragazza sono stati trovati questa mattina sul Monte Cornaccia, in Valdidentro, provincia di Sondrio. 

La coppia è stata recuperata poco prima delle 10.30 di questa mattina dai soccorritori dell’Areu 118 e dai tecnici del soccorso alpino di Bormio. I due erano sul versante Sud-ovest del Monte Cornaccia. Non si hanno notizie sulla loro identità: l’età stimata è tra 20 e 30 anni per entrambi.  

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sondrio e i carabinieri di Tirano. 

