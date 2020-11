“Coprifuoco anche durante Messa di Natale”, dice Speranza

AGI – “Penso proprio di sì” che sarà ancora coprifuoco dalle 22 alle prime ore dell’indomani anche la notte di Natale e anche la notte del 31 dicembre con il passaggio al 2021. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in video collegamento con ‘Live Non è la D’Urso’ su Canale 5. Il coprifuoco “e una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di ottenere risultati”.

E varrà anche per la Messa di Natale che di solito va oltre la mezzanotte: “Il coprifuoco va sempre rispettato, e vale per tutti, anche nel pieno rispetto delle funzioni religiose”,

