Corbo: “Bakayoko sontuoso ieri a centrocampo, peccato per il fallo da rigore”

Il giornalista Antonio Corbo ha scritto nel proprio editoriale su Repubblica in merito alla partita di ieri del Napoli in Europa League.

Le parole di Corbo

“Bakayoko ha dominato il primo tempo, rivelandosi il mediano che mancava. Non supera la metà campo, consentendo così a Zielinski e Fabian Ruiz di proporsi in avanti. Il centrocampista giganteggia per la sua fisicità ma anche per la lucida sicurezza e un delizioso controllo palla nel breve. Peccato che la sua prova sontuosa sia macchiata dal fallo da rigore per l’AZ, ma per sua fortuna Ospina è riuscito a neutralizzare il penalty e portare il punto a casa”.

