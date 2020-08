Corbo critico: “Napoli in netto ritardo e nella morsa del mercato, vi spiego”

Il Napoli giunge a Castel di Sangro con non poche incognite. Le situazione da definire sono diversissime, ad iniziare dagli acquisto di un sostituto di Callejon ed di un terzino sinistro fino al mercato in uscita. Forse è proprio quello degli esuberi il tema più preoccupante in casa azzurra. Il club partenopeo non vuole svendere i propri calciatori, ma non trova nessuno che si avvicini alla propria valutazione di calciatori come Koulibaly, Allan, Milik e Ghoulam. Inoltre tra i 34 convocati per il ritiro abruzzese ci sono pedine come Machach, Ciciretti, Bifulco, Tutino e Younes che di certo non faranno parte del Napoli della prossima stagione. Critico nei confronti del club, per questo motivo, è Antonio Corbo, il quale afferma che la società sarebbe in netto ritardo.

Corbo critico sulla gestione del Napoli

Antonio Corbo, nel consueto editoriale del lunedì, critica la gestione societaria di De Laurentiis: “Il Napoli è in ritardo. Dei 34 convocati per il ritiro di Castel di Sangro, 15 sono in partenza. Koulibaly, Milik e Allan si sono autoesclusi, mentre Maksimovic se l’è prese per l’esclusione contro il Barcellona. Al Presidente partenopeo resta ben poco da salvare, piuttosto dovrebbe rifondare il progetto. Ma non è difficile da immaginare che la società sia ora nella morsa del mercato, definito da agenti come Raiola, Mendes e Ramadani. Condivido il fatto di cedere prima di acquistare, ma purtroppo i cartellini dei calciatori si sono sviliti, in questa annata di Covid e settimo posto, quindi il Napoli non otterrà quello che chiede”.

