Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto a Canale 8. Focus dell’intervento del giornalista la questione dei controlli ai calciatori del Napoli. Secondo Corbo sono necessari ben 140 controlli a settimana, in modo tale che i calciatori siano tutelati e controllati continuamente. Nel caso in cui un solo calciatore dovesse risultare positivo, sarebbe molto problematica infatti la ripresa del campionato.

Le parole di Corbo

“Bisogna sottoporre i giocatori del Napoli a continui controlli. Si parla di 140 controlli con gruppi da 35 per volta tra i giocatori, poi l’allenatore e ovviamente l’intero staff. Questi tamponi sono difficili da reperire perché non ci sono note chiare su quali siano i centri abilitati. C’è stato un primo bando che però poi fu fatto in un modo diverso. Nel secondo bando non compariva il prezzo, si diceva fosse al ribasso. De Laurentiis vuole assicurare questi tamponi e si sta assumendo tutte le responsabilità del caso, vuole garantire massima sicurezza della sua squadra, altrimenti riprendere è impossibile”

The post Corbo: “Difficoltà a reperire tamponi, ne servono 140 a settimana. De Laurentiis vuole garantire la sicurezza dei suoi calciatori” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento