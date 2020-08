Corbo: “Gattuso settimo come Ancelotti, ma le cose sono cambiate. Dal cieco egoismo all’armonia di gruppo”

Il giornalista Antonio Corbo in occasione del suo editoriale per La Repubblica ha comparato il percorso condotto da Carlo Ancelotti alla guida del Napoli con quello del neo-allenatore, Rino Gattuso. Il campionato è terminato tra profondi alti e bassi e mancanza di equilibrio, fino agli azzurri che hanno ottenuto il settimo posto con la vittoria della Coppa Italia.

Corbo tra Ancelotti e Gattuso

Di seguito uno stralcio del pensiero del giornalista: “Gattuso chiude settimo, allo stesso posto lasciò il Napoli Ancelotti. Ma sono cambiate molte cose. La squadra è passata da una puerile anarchia ad una serena gestione, dal cieco egoismo all’armonia di gruppo, molti erano insieme anche ieri al largo di Capri. La lealtà di Gattuso coinvolge in una vibrante collaborazione i vari staff. Con lui lavorano bene tutti. È stata comunque una brutta serata. L’allenatore è caduto nelle provocazioni laziali. Il presidente Gravina non ha speso finora una parola. I tre inviati federali hanno sentito, visto, scritto nulla? “Terrone di …” va rubricato e punito come razzismo, se confermato. Nessun dubbio sul rinnovo del contratto, ma questa settimana e Barcellona chiariranno meglio i rapporti tra società e allenatore. Tempo, cifre, clausole.”

