Corbo: “Il 4-3-3 solo un alibi, ieri male Fabian e Insigne. Nel finale è stato il Napoli di Gattuso”

Attraverso La Repubblica con il suo editoriale Antonio Corbo ha analizzato la vittoria del Napoli sul Sassuolo. Grinta e serenità mentale nella ripresa hanno favorito il trionfo e non il 4-3-3, secondo il giornalista.

Di seguito alcune delle sue considerazioni: “Il 4- 3- 3 era un alibi, un falso pretesto per nascondere limiti personali ed il disastro collettivo di certi risultati negativi. Ci siamo cascati tutti, nessuno che abbia rilevato la tristissima illusione di un Napoli che rifiutando il 4-4-2 di Ancelotti inseguiva ingenuamente un irripetibile passato. Il 4-3-3 che coincise con il triennio del bel calcio era interpretato da giocatori che non ci sono più, da Jorginho ad Hamsik, da Ghoulam a Higuain, con una catena di sinistra sempre a regime, con una indiscussa freschezza atletica, con giocatori che si riunivano in una identità di squadra, in un’idea di calcio coltivato in allenamenti ossessivi ma riconoscibili nelle paritite”.

Corbo su Sassuolo-Napoli

“Tatticamente il Napoli nel primo tempo temeva di soffocare, imbarazzanti i malintesi in uscita da un impresentabile Fabian Ruiz fallito da centrale del presunto 4-3-3. Male anche Insigne. Solo Di Lorenzo, Allan per forza ruvida e Milik si battono in attesa di minuti migliori. Arriveranno quando nella ripresa, mentalmente libero, il Napoli reagisce con un verosimile 4- 4- 1- 1. Quattro difensori in linea, lottano Zielinski e Allan, migliora Callejon e non cede spazio né tempo Milik, pronto a sostenere Allan nel pari, un gol ma anche un urlo di rabbia. Aveva sofferto troppo nel primo tempo il Napoli per non correre all’incasso final. Vittoria dell’ira. Che il destino si attribuisce. Non è un caso, l’ultima parola è un autogol. La grinta Sopra, Rino Gattuso: il suo Napoli ha rimontato il Sassuolo con un secondo tempo davvero gagliardo e un gol di Elmas (il primo) al minuto 94”.

