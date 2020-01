Corbo: “Napoli su un binario morto, l’inganno Fabian colpisce Gattuso come una mina”

Il giornalista Antonio Corbo nel suo editoriale per l’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sulla sconfitta del Napoli allo stadio San Paolo contro la Fiorentina. I nuovi acquisti del centrocampo sono rimasti in panchina, mentre in campo è sceso un Fabian Ruiz decisamente fuori fase. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Si riflette: perché i reclamizzati Demme e Lobotka sono in panchina ad osservare la loro nuova squadra, squarciata proprio a centrocampo? Comparirà solo Demme, a gara compromessa come un debole spiraglio il Napoli di domani. Non gioca per un’ora e più Demme dove purtroppo gioca Fabian Ruiz. Permane l’equivoco lasciato da Ancelotti a Gattuso come una mina nascosta, un inganno, una vendetta a futura memoria: Fabian Ruiz, giocatore di talento indiscusso, spreca la sua credibilità per una lacuna del suo repertorio”.

Corbo: “Napoli fermo su un binario morto”

Il giornalista ha proseguito l’analisi del momento di Fabian Ruiz, spiegando il motivo di tante difficoltà in mezzo al campo. Si legge sul quotidiano: “Centrocampista arguto, di diabolico diagonale quando può calciare dalla trequarti a palla scorta, soffre e fa soffrire al centro della mediana. Non è incontrista per fare da schermo alla difesa, né il distributore essenziale, compito che richiede velocità di pensiero, cioè: un tocco e via. Ricordate la snella geometria di Hamsik? Passa dopo quattro tocchi, e il Napoli è un convoglio fatalmente fermo su un binario morto. Con la Fiorentina già piazzata. Gattuso come può tollerare questo?”.

