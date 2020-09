Corbo: “Osimhen la prima grande luce per il Napoli, sono giorni di grande difficoltà”

Il giornalista Antonio Corbo attraverso il suo editoriale per La Repubblica ha parlato di ciò che attende sul mercato e in campionato il Napoli dopo l’inevitabile crisi data dal coronavirus, in tutti gli ambienti.

Di seguito alcune delle sue considerazioni:

Dalla rivoluzione del Covid esce il Napoli ancora forte ma in difficoltà. È ancora tra i primi 20 club europei, quarto in Italia dopo Juve, Inter e Roma per fatturato (207,4 milioni) ma stenta a vendere, non solo Koulibaly, Milik, Ghoulam, Llorente, forse Demme. Anche un plotone di soldatini come Ounas, Younes, Ciciretti, Tutino, Luperto, Gaetano. Sono in disarmonia le due anime: quella commerciale scava soldi anche nelle rocce con De Laurentiis, quella tecnica è meno fortunata, si pensa a Politano e Lozano. Ma Osimhen sembra la prima grande luce. Il mercato non assorbe e ci sono ruoli da coprire. Difensore sinistro, uno o due mediani per il 4-2-3-1, un destro tattico come Callejon. Giorni che richiedono pazienza, ne hanno poca i tifosi, il Napoli farà bene a spiegare tutto. Gli altri stanno molto peggio.