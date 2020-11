Corbo: “Presto per parlare dello Scudetto. Chi lo sa vincere, non ne parla”

Partita importante quella che spetta al Napoli nella serata di domani. La compagine partenopea scenderà in campo contro il Milan, attuale capolista di questa edizione della Serie A. Una sfida che può dire molto sulla condizione della squadra di Gattuso e sulle ambizioni Scudetto. Sull’argomento si è soffermato anche il giornalista Antonio Corbo intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli di Gattuso, le parole di Corbo

“Quando Gattuso ha capito che doveva velocizzare il gioco, il Napoli è passato da giocare delle partite stanche a quelle con una velocità interessante ed incisiva. Per poter parlare di Scudetto dobbiamo aspettare Pasqua anche perchè non faccio oroscopi e non vado dal mago. Il Napoli era arrivato ad un passo dallo Scudetto in occasione dell’ultimo anno con il tecnico Maurizio Sarri. Le squadre che sanno vincere gli Scudetti non ne parlano, lo Scudetto si vince ma non se ne parla”.

