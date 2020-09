Corbo su Parma-Napoli: “La partenza bruciante lascia una nuvola di fumo che può coprire la verità”

Attraverso La Repubblica il giornalista Antonio Corbo ha analizzato così la prestazione del Napoli contro il Parma. Match che ha segnato il debutto degli azzurri nella stagione di Serie A 2020-21.

Corbo commenta Parma-Napoli

Di seguito alcune delle sue considerazioni:

“Vittoria subito, tre punti a Parma e via così, ma la partenza bruciante lascia una nuvola di fumo che può coprire la verità. Qual è il giusto Napoli, quello che nel primo tempo fa possesso palla (60%) e zero tiri, che con il 4-3-3 regala un’ora agli avversari, che implode in una potenza inespressa? Forse è quello del 4-2-3-1 che in due minuti schioda la partita, che rinuncia ad un attacco di tre pesi leggeri ma li schiera con successo tutti e tre alle spalle di Osimhen, che finalmente manda il gioiello dell’estate 2020 ad occupare l’area con tre effetti immediati. Sconvolge la difesa del Parma che deve assegnarlo a Iacoponi, si libera così Mertens di un avversario petulante e può battere a rete un rinvio sgraziato proprio di Iacoponi impegnato da Osimhen, respira Lozano che prepara da destra tutt’e due i gol del Napoli, si rianima a sinistra Insigne esorcizzato per troppo tempo da Darmian.

Accade tutto questo, all’improvviso, appena Gattuso manda in campo Osimhen, ritirando Demme mediano tascabile, timido, costretto dal diretto avversario Kucka a passaggetti corti. Ma è soprattutto il cambio di scena.

Da un 4-3-3 che soffoca la squadra in ossessivo palleggio, senza ritmo e senza sbocchi, il Napoli finalmente esplode. Trova gli spazi per distendersi, cerca la profondità con Osimhen che presenta doti finora solo immaginate. La più importante è la corsa tonda e veloce quando parte, non in progressione come riesce a chi come lui ha peso e leve lunghe. Vola inserendosi quasi sempre sulla destra aprendo il campo, passa quindi all’indietro per chi sopraggiunge nello scompiglio della difesa avversaria.

Ma perché non accadeva prima?”

