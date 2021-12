 Corciulo (commercialisti): “Per un’alta partecipazione in sicurezza alle elezioni bisogna votare solo online”

“Nelle prossime ore i Commissari pro tempore dell’Odcec si riuniranno per decidere la data e le modalità delle prossime elezioni per eleggere il Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Napoli.

A loro mi permetto di evidenziare l’importanza di prevedere e considerare la possibilità di procedere alle prossime votazioni esclusivamente in modalità telematica.

Un’opportunità prevista e considerata dal regolamento che, visto il periodo e il numero di contagi in aumento, darebbe a tutti gli aventi diritto la possibilità di esprimere il voto da remoto”.

In una lettera scritta ai Commissari pro tempore presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Candidato Presidente della Lista Cambiamo Insieme per l’Ordine di Napoli, Maurizio Corciulo, ha inviato la richiesta per favorire l’intera categoria in vista di una possibile, prossima, chiamata alle urne.

“Sono certo che questa richiesta, che non è solo mia, ma di tanti iscritti all’Ordine di Napoli, sarà accolta positivamente.

A favore di questa mia istanza – ha concluso Corciulo – c’è anche l’apposita piattaforma che il Consiglio Nazionale ha già provveduto in precedenza a mettere a disposizione degli Ordini territoriali raccomandandone fortemente l’utilizzo. Il tutto a favore dell’intera categoria”.

