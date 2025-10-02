giovedì, 2 Ottobre , 25

Ai, Pileri (Maticmind): “Intelligenza artificiale per rilanciare le telecomunicazioni in Italia ed Europa”

(Adnkronos) - "Le telecomunicazioni sono un settore cruciale...

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

(Adnkronos) - "Le Giornate del Fai sono una...

Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe: “Chiamate e non vi vergognate”

(Adnkronos) - ''Dobbiamo dire non solo auguri ai...

Ai, Iannicelli: “Binomio telecomunicazioni-intelligenza artificiale è inscindibile”

(Adnkronos) - “Il futuro delle telecomunicazioni influisce sull'intelligenza...
cordier-(groupama):-“groupama-con-fai,-prossimita-e-tutela-territorio-valori-condivisi”
Cordier (Groupama): “Groupama con Fai, prossimità e tutela territorio valori condivisi”

Cordier (Groupama): “Groupama con Fai, prossimità e tutela territorio valori condivisi”

DALL'ITALIA E DAL MONDOCordier (Groupama): "Groupama con Fai, prossimità e tutela territorio valori condivisi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Quella tra Groupama Assicurazioni e il Fai è una partnership di lunga data: dal 2011 supportiamo il Fai come Golden Donor e tre anni fa abbiamo scelto di trasformare questo sostegno in una collaborazione strutturata per le Giornate d’Autunno. Un evento che ci consente di tradurre in azioni concrete il nostro impegno per il territorio e per le comunità locali. La prossimità è parte integrante della nostra origine mutualistica e significa proteggere non solo come assicuratori, ma come partner delle comunità”. Così Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, in occasione della presentazione delle Giornate Fai d’Autunno 2025 a Roma. 

“Custodire i luoghi speciali che raccontano l’identità del Paese significa prendersi cura della nostra storia, offrendo a tutti la possibilità di goderne e di emozionarsi. Prossimità è anche sinonimo di prevenzione, e di supporto all’educazione della cittadinanza nel prendere coscienza di nuovi rischi e nuove esigenze di protezione per persone e aziende, attraverso l’offerta di soluzioni di welfare per i dipendenti di Pmi”, ha concluso Cordier.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.