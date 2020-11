Quando uno pensa al cordon bleu, immagina il vitello, il pollo o il tacchino,invece questa volta portiamo in tavola i cordon bleu di melanzane Un secondo piatto semplice e veloce ma pieno di gusto per una cena in famiglia o in compagnia, da servire come secondo piatto. La comodità è che potete anche preparare la […]

L’articolo Cordon bleu di melanzane, la cena diventa più gustosa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Cordon bleu di melanzane, la cena diventa più gustosa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento