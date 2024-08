corea-del-nord,-kim-jong-un-ispeziona-fabbrica-di-droni-da-guerra

Il leader supremo: continuare attivamente lo sviluppo di queste armi

Roma, 26 ago. (askanews) – Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito a un’esibizione di droni bellici e ha ordinato di sviluppare sempre più attivamente la produzione di questi apparecchi senza pilota. Lo afferma oggi un dispaccio dell’agenzia di stampa statale di Pyongyang KCNA.

Kim si è recato sabato all’Istituto di ricerca sui droni dell’Accademia nazionale di difesa della Corea del Nord, accompagnato da alcuni alti funzionari del Partito dei lavoratori di Corea, il partito-stato al suo servizio.

A Kim sono stati mostrati droni diverso tipo, in grado d colpire – secondo l’agenzia – qualsiasi obiettivo nemico a terra e in mare. Secondo KCNA, nell’esibizione i velivoli sono riusciti a individuare e colpire gli obiettivi fissati.

Il leader nordcoreano ha espresso soddisfazione per le caratteristiche tattiche e tecniche dei nuovi droni e ha sottolineato che è necessario “aumentare l’intensità” dei test di combattimento per mettere i droni in servizio il prima possibile.

“Abbiamo bisogno di sviluppare attivamente e aumentare la produzione non solo di droni da ricognizione strategica e droni d’attacco multiuso, ma anche di vari droni suicidi per unità di fanteria tattica e forze speciali” ha dichiarato il capo nordcoreano, secondo l’agenzia di stampa ufficiale.

Kim jha inolrre invitato a continuare “instancabilmente” a lavorare per lo sviluppo di armi strategiche subacquee a partire dai siluri nucleari, droni suicidi subacquei e anche per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla difesa del paese.