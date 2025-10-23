giovedì, 23 Ottobre , 25

Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo a...

FCSB-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Notte europea per il Bologna. Oggi,...

Meta licenzierà 600 dipendenti nel settore della Ia

(Adnkronos) - Circa 600 dipendenti della divisione di...

Roma-Viktoria Plzen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in...
corea-del-nord-lancia-due-missili-ipersonici
Corea del Nord lancia due missili ipersonici

Corea del Nord lancia due missili ipersonici

DALL'ITALIA E DAL MONDOCorea del Nord lancia due missili ipersonici
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha confermato il test di due missili ipersonici considerati dal regime come “il sistema di punta contro i potenziali nemici”.  

I missili sono stati lanciati da un sito a sud di Pyongyang, diretti contro un obiettivo nel nord-est del Paese. I test sono avvenuti in coincidenza con le esercitazioni delle forze nucleari strategiche della Russia, sempre più vicina a Pyongyang, a livello militare, e a una settimana dal vertice Apec di Gyeongiu, in Corea del sud, a cui parteciperanno fra gli altri anche Donald Trump e Xi Jinping.  

“Questo nuovo sistema d’arma di punta è una prova evidente dei progressi costanti delle capacità tecniche di auto difesa”, ha dichiarato l’alto responsabile militare, Pak Jong Chon all’agenzia ufficiale Kcna.  

