Corea del Nord potrebbe schierare altre truppe in Russia

Seoul: già 1.100 soldati nordcoreani morti o feriti in Ucraina

Roma, 23 dic. (askanews) – La Corea del Nord sarebbe intenzionata a schierare ulteriori truppe ed equipaggiamenti militari in Russia, possibilmente inclusi droni kamikaze, per sostenere Mosca nella guerra contro l’Ucraina. Lo ha comunicato oggi lo Stato maggiore sudcoreano, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap. I vertici militari di Seoul ritengono, inoltre, che il numero di soldati nordcoreani che hanno già perso la vita o sono rimasti feriti nel conflitto – secondo notizie d’intelligence – ammonti attorno a 1.100.

“Una valutazione complessiva di molteplici informazioni di intelligence mostra che la Corea del Nord si sta preparando a ruotare o aumentare il dispiegamento di truppe in Russia, fornendo attualmente lanciarazzi da 240 mm e artiglieria semovente da 170 mm” hanno dichiarato i Capi di stato maggiore riuniti (JCS).

“Ci sono anche segnali di una possibile produzione e fornitura di droni kamikaze, mostrati per la prima volta durante l’ispezione in loco di Kim Jong Un a novembre” hanno aggiunto, attribuendo questa mossa agli sforzi della Corea del Nord per acquisire esperienza pratica di guerra e modernizzare il proprio sistema di armamenti convenzionali.

Lo scorso mese, i media statali nordcoreani hanno riportato che Kim aveva preso parte a un test sul campo di vari tipi di droni kamikaze, richiedendo una produzione su larga scala di queste armi, sempre più importanti nella guerra moderna per il loro rapporto costo-efficacia.

I JCS hanno affermato di non aver rilevato segnali specifici di provocazioni dalla Corea del Nord, ma hanno sottolineato che il regime di Kim sta concentrando i suoi sforzi sull’espansione della cooperazione militare con la Russia e sulla gestione stabile dell’ambiente interno in vista di un’importante riunione plenaria del partito prevista per la fine dell’anno.

Tuttavia, l’esercito non esclude la possibilità che il Nord possa inscenare una provocazione militare a sorpresa durante questo evento politico importante, come il lancio di un missile balistico intermedio (IRBM) dotato di una testata ipersonica, come quello che ha dichiarato di aver testato in aprile.