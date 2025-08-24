domenica, 24 Agosto , 25

Corea del Nord, testati due nuovi missili di difesa aerea

(Adnkronos) – Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il lancio di prova di due nuovi missili di difesa aerea, test annunciato dai media statali di Pyongyang. La Korean Central News Agency (Kcna) ha riferito che i sistemi d’arma “migliorati” presentano una “superiore capacità di combattimento” e che il loro funzionamento si basa su una “tecnologia unica e speciale”. La località dove si è svolto il test non è stata specificata. 

La Kcna ha precisato che le nuove armi sono progettate per “distruggere diversi tipi di bersagli aerei”, inclusi droni e missili da crociera. Il test arriva in un momento di crescenti tensioni al confine, dopo che l’esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento contro una trentina di soldati nordcoreani che avrebbero oltrepassato la linea di demarcazione. Pyongyang ha definito l’incidente una “provocazione deliberata” e ha avvertito che la situazione nella zona di confine rischia di diventare “incontrollabile”. 

