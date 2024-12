Corea del Sud, aereo con 181 persone a bordo si schianta in atterraggio: ipotesi bird strike

(Adnkronos) – Incidente in Corea del Sud dove un aereo Jeju Air, con a bordo 175 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, si è schiantato all’aeroporto internazionale di Muan.

Si ritiene che quasi tutte le 181 persone a bordo siano morte, ha riferito l’agenzia di stampa Yonhap, citando i vigili del fuoco. Due persone sono state tratte in salvo.

L’aereo è uscito di pista durante l’atterraggio e si è schiantato contro una recinzione all’aeroporto. Il volo Jeju Air stava tornando da Bangkok.

Per l’incidente si ipotizza un bird strike. I due sopravvissuti, un passeggero e un assistente di volo, sono stati trasportati in ospedale. Uno dei due, secondo un rapporto, ha scoperto del fumo proveniente da uno dei motori.

Diversi testimoni oculari a terra hanno anche riferito di aver visto fiamme provenienti da una delle turbine e di aver sentito diversi forti scoppi, ha riferito Yonhap. Sulla base dei primi riscontri, le autorità presumono che i piloti non siano riusciti a estendere il carrello di atterraggio a causa dell’impatto con uccelli che ha provocato l’incidente.

Il presidente sudcoreano ad interim Choi Sang Mok si è recato sul luogo del disastro. Choi Sang Mok ha chiesto di utilizzare tutte le attrezzature, il personale e le infrastrutture disponibili per “salvare anche un’altra vita”, ha riferito l’agenzia Yonhap. “Credo che nessuna parola di consolazione sarà sufficiente per le famiglie che hanno sofferto una simile tragedia. Il governo – ha assicurato – non risparmierà alcuno sforzo nel sostenere le famiglie in lutto”.

Il direttore esecutivo della Jeju Air Kim E-Bae ha detto che la compagnia aerea ha espresso le sue più sentite condoglianze e scuse alle persone colpite. “Attualmente, la causa esatta dell’incidente deve ancora essere determinata e dobbiamo attendere l’indagine ufficiale da parte delle agenzie governative – ha affermato – Indipendentemente dalla causa, mi assumo la piena responsabilità come direttore esecutivo”.

Tutti gli altri voli da e per Muan sono stati cancellati. L’aeroporto di Muan, inaugurato nel 2007 dopo 10 anni di costruzione, si trova nella provincia sud-occidentale di Jeolla, a circa 300 chilometri dalla capitale Seul.