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Corea del Sud, il presidente Lee riceve il ceo di Google DeepMind
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Corea del Sud, il presidente Lee riceve il ceo di Google DeepMind

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Hassabis dice che sta puntando ad autonomia agenti AI e ad AGI

Seoul, 27 apr. (askanews) – Il capo di Google DeepMind, Demis Hassabis, è stato ricevuto dal presidente sudcoreano Lee Jae Myung alla Casa Blu di Seoul. Hassabis è noto per aver sviluppato AlphaGo, il primo algoritmo che ha battuto il campione mondiale umano di Go, il sudcoreano Lee Se-dol, nel 2016. Il presidente Lee ha rivelato di usare spesso Gemini, l’assistenza IA di Google:”Uso spesso il programma. Tuttavia, ho sentito dire che occasionalmente esegue operazioni per le quali non è stato programmato. Lo ritiene una sorta di bug?””A volte questi modelli di base possono essere utilizzati per altre attività, magari se le istruzioni non sono sufficientemente specifiche – ha replicato il capo di DeepMind – Dobbiamo quindi assicurarci che i sistemi seguano le linee guida che forniamo loro. Questa è una delle sfide dei sistemi di intelligenza artificiale potenti. Ora stiamo costruendo agenti IA in grado di svolgere compiti in autonomia e alla fine arriveremo all’AGI (Intelligenza Artificiale Generale)”, ha affermato, sottolineando che “uno dei maggiori rischi è garantire che si attengano alle linee guida che gli esseri umani hanno stabilito”.

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