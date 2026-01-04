corea-del-sud:-nordcorea-la-smetta-con-le-provocazioni

Roma, 4 gen. (askanews) – L’ufficio per la sicurezza nazionale della presidenza sudcoreana ha convocato oggi una riunione d’emergenza dopo che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici nel Mar del Giappone, chiedendo a Pyongyang di interrompere immediatamente le provocazioni.

Secondo quanto riferito, l’incontro è stato presieduto dal vice consigliere per la sicurezza nazionale Lim Jong-deuk e ha visto la partecipazione di funzionari del ministero della Difesa e dei Capi di stato maggiore congiunti, per analizzare il lancio e valutare lo stato di prontezza militare della Corea del Sud. “Il lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord costituisce un atto provocatorio in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e chiediamo al Nord di cessare tali azioni”, ha affermato l’ufficio in una nota.

Le forze armate sudcoreane hanno dichiarato di aver rilevato i lanci intorno alle 7.50 del mattino (1.50 in Italia) da un’area nei pressi di Pyongyang. I missili avrebbero percorso circa 900 chilometri, secondo i Capi di stato maggiore congiunti, che hanno aggiunto che le autorità sudcoreane e statunitensi stanno analizzando i dettagli tecnici del test. Si tratta del primo lancio di armi nordcoreano dall’inizio dell’anno, dopo l’ultimo test balistico effettuato a novembre.

L’episodio è avvenuto a poche ore dalla partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per Pechino, dove è in programma un vertice con il presidente cinese Xi Jinping. La questione nordcoreana dovrebbe essere uno dei temi centrali del summit, mentre Seul punta a ottenere il sostegno di Pechino per migliorare i rapporti con Pyongyang e rilanciare il processo di denuclearizzazione della penisola coreana.

Il ministero della Difesa sudcoreano ha condannato i lanci come “una chiara violazione” delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “La Corea del Nord deve fermare immediatamente gli atti provocatori, che proseguono dallo scorso anno, e partecipare attivamente agli sforzi del governo sudcoreano per ristabilire il dialogo e le relazioni in nome della pace nella penisola coreana”, si legge in un comunicato.

Nelle ultime settimane il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato diversi impianti industriali e militari, tra cui un sito per la costruzione di sottomarini a propulsione nucleare e una fabbrica di armamenti, in vista del nono congresso del Partito dei lavoratori atteso nelle prossime settimane.