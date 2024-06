corea-del-sud,-primo-sciopero-della-storia-dei-dipendenti-samsung

Da mesi il sindacato sta negoziando con l’azienda sui salari

Roma, 7 giu. (askanews) – Per la prima volta nella storia i dipendenti del gigante sudcoreano Samsung Electronics sono in sciopero. Nelle immagini la protesta a Seoul con cartelli e slogan davanti a una sede dell’azienda.La direzione di Samsung, tra i leader mondiali nella produzione di smartphone e chip di memoria, sta negoziando da mesi sui salari con i sindacati, ma le parti non sono ancora riuscite a raggiungere un accordo.Il sindacato nazionale Samsung Electronics ha detto di aver chiesto a tutti i suoi membri di utilizzare le ferie retribuite per aderire alla giornata di protesta e non ha escluso uno sciopero su larga scala in futuro. Il sindacato afferma di avere circa 28.000 iscritti, che rappresentano più di un quinto della forza lavoro totale dell’azienda.