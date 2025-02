Corea del Sud sospende scaricamenti app Ia cinese DeepSeek

Autorità privacy: preoccupazioni su modalità trattamento dati

Roma, 17 feb. (askanews) – L’autorità per la privacy della Corea del Sud ha annunciato oggi di aver sospeso temporaneamente i nuovi download del chatbot cinese basato sull’Intelligenza artificiale (Ia) DeepSeek a causa di preoccupazioni relative alle pratiche di raccolta dati.

La Commissione per la protezione delle informazioni personali ha comunicato che il servizio è stato sospeso alle 18:00 di sabato e verrà ripristinato dopo che saranno effettuati “miglioramenti e correzioni” in linea con le leggi sudcoreane sulla protezione dei dati personali.

Gli utenti esistenti dell’app continueranno ad avere accesso al servizio, sebbene la commissione abbia invitato alla prudenza. “Chi ha già scaricato DeepSeek e lo sta utilizzando, così come chi lo usa online, deve fare attenzione poiché esistono rischi di violazione della privacy” ha dichiarato ai giornalisti Nam Seok, un funzionario della commissione, secondo quanto riporta l’agednzia di stampa Yonhap.

La misura è stata adottata dopo che diversi ministeri e agenzie governative hanno bloccato l’accesso interno al servizio Ia di DeepSeek, a causa delle preoccupazioni riguardanti le pratiche di gestione dei dati della startup. La commissione ha spiegato di aver sollevato le problematiche con DeepSeek, e che l’azienda ha acconsentito alla sospensione temporanea del servizio, in attesa che vengano messe in atto le necessarie correzioni.

La commissione aveva inviato un’inchiesta formale a DeepSeek il mese scorso, chiedendo chiarimenti sui metodi di raccolta e gestione dei dati del servizio. In risposta, l’azienda ha designato un rappresentante legale in Corea del Sud, riconoscendo le carenze nel considerare le leggi locali sulla protezione dei dati e manifestando la volontà di collaborare attivamente con la commissione.